Maldive | fiorentini bloccati costi salgono a 1.500 euro

Un gruppo di cittadini provenienti dalla provincia di Firenze è rimasto bloccato nelle Maldive dopo che i voli di ritorno sono stati cancellati. La cancellazione è avvenuta a causa dell’escalation del conflitto tra USA e Israele contro l’Iran. I costi per il soggiorno sono saliti a circa 1.500 euro per ogni persona. La situazione ha creato difficoltà per i turisti coinvolti.

Un gruppo di cittadini provenienti dalla provincia di Firenze si trova bloccato nelle Maldive a causa della cancellazione dei voli di ritorno, in seguito all'escalation del conflitto tra USA e Israele contro l'Iran. La giovane Martina Morganti, residente a Calenzano, descrive una situazione surreale dove la compagnia aerea Etihad ha annunciato la cancellazione senza fornire assistenza concreta. L'attesa per il rimpatriamento si protrae dal 7 marzo 2026, con i viaggiatori costretti a cercare soluzioni autonome per tornare in Italia. Mentre la rete diplomatica italiana promette supporto, chi è sul posto segnala un vuoto di informazioni e costi elevati per i biglietti disponibili, che oscillano intorno ai 1.