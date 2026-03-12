In Italia, l'Agenzia italiana del farmaco ha approvato la rimborsabilità di seladelpar, un nuovo farmaco prodotto da Gilead Sciences. La terapia è destinata al trattamento della colangite biliare primitiva, una malattia del fegato. La decisione permette ai pazienti di accedere al farmaco con il supporto del sistema sanitario nazionale.

L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) dà il via libera alla rimborsabilità di seladelpar, terapia sviluppata da Gilead Sciences per il trattamento della colangite biliare primitiva (Pbc). Il farmaco è indicato in combinazione con acido ursodesossicolico (Udca) negli adulti che non rispondono adeguatamente al solo Udca o come monoterapia nei pazienti che non lo tollerano. La colangite biliare primitiva. La colangite biliare primitiva è una malattia epatica cronica autoimmune e colestatica che colpisce soprattutto le donne tra i 45 e i 65 anni. In Italia la prevalenza è stimata in circa 27,9 casi ogni 100mila abitanti, con un’incidenza annuale di 5,31 casi ogni 100mila. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Malattie del fegato, via libera in Italia a rimborsabilità per nuovo farmaco

