Malattia renale | 800 milioni colpiti rischio morte x8

Secondo le ultime stime, circa 800 milioni di persone nel mondo sono affette da malattia renale. Entro il 2040, questa condizione potrebbe diventare la quinta causa di mortalità a livello globale, rappresentando un problema sanitario di portata crescente. La malattia renale cronica aumenta anche il rischio di morte, che si stima essere otto volte superiore rispetto a chi non ne è affetto.

Entro il 2040 la malattia renale cronica potrebbe diventare la quinta causa di morte a livello globale, trasformando un problema sanitario in un’onda d’urto che colpisce l’intero organismo. Quasi 800 milioni di persone vivono oggi con questa condizione silenziosa, che agisce nell’ombra per anni prima di manifestare danni irreversibili ai reni, al cuore e al sistema nervoso. La pericolosità risiede nella mancanza di sintomi evidenti nelle fasi iniziali, portando molti pazienti alla scoperta della patologia solo quando le funzioni vitali sono già compromesse. La professoressa Annalisa Noce dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata sottolinea come questa malattia comporti un rischio di mortalità otto volte superiore rispetto alla popolazione generale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

