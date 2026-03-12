Malamore la band annuncia l’album Le vite degli altri

La band pugliese Malamore ha annunciato il rilascio del loro nuovo album intitolato Le vite degli altri. Il disco combina elementi di alternative pop con influenze di cantautorato, creando un sound che si posiziona tra diversi generi musicali. La notizia arriva in un momento in cui la band si prepara a presentare il lavoro al pubblico con nuovi brani.

La band pugliese Malamore annuncia il nuovo album Le vite degli altri, che unisce alternative pop a cantautorato. I Malamore, band pugliese che intreccia alternative pop e cantautorato con una forte matrice rock, annunciano Le vite degli altri, il nuovo album in uscita il 27 marzo 2026: un lavoro che segna un passaggio deciso nel loro percorso artistico. Per celebrare la release, il disco verrà presentato lo stesso 27 marzo alle Officine Cantelmo di Lecce, con uno speciale evento dal vivo inserito all’interno della rassegna del SEI Festival di Coolclub, anticipato da un talk in cui la band racconterà al pubblico la nascita e il percorso creativo del progetto. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

