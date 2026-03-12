Dal 16 al 31 marzo, nella provincia di Vicenza, si terrà una serie di eventi dedicati all’artigianato e alla comunicazione digitale. La manifestazione intende mostrare come le tecniche tradizionali possano integrarsi con le nuove modalità di comunicazione, coinvolgendo artigiani, professionisti e pubblico. Un calendario ricco di iniziative promuove la valorizzazione delle capacità creative e delle competenze comunicative nel settore artigianale.

La provincia di Vicenza si prepara a vivere un mese di marzo denso di appuntamenti dedicati alla narrazione e alla comunicazione digitale. Dal 16 al 31 del mese, l’iniziativa Make It Pop! trasformerà la sede di Confartigianato in via Fermi e diverse location storiche della regione in palcoscenici per lo storytelling aziendale. L’evento, promosso da Confartigianato Imprese Vicenza insieme al Mestiere Comunicazione, al Movimento Giovani Imprenditori e al Digital Innovation Hub, punta a colmare il divario tra la ricchezza delle storie artigiane e la loro capacità di essere raccontate efficacemente. Non si tratta di un semplice corso tecnico, ma di una riflessione profonda su come le imprese possano valorizzare la propria identità unica attraverso nuovi linguaggi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Make It Pop!: 16-31 marzo, l’artigianato impara a raccontare

Articoli correlati

La pop star svedese riporta in auge il trucco glitter anni 2000, con la sua estetica "Lash Life". Addio, dunque, Clean Girl make up? Il 2026, sarà "pop"Negli ultimi anni, l’estetica clean girl della modella Hailey Bieber ha dominato il mondo della bellezza con il suo make up naturale, quasi...

Le vibranti opere di Fred Voigtmann, tra Puntinismo e Pop Art per raccontare il lato divertente della vitaA volte l’espressione artistica ha bisogno di mettere in evidenza non soltanto le tempeste e le profondità di un’interiorità che riesce a...

Tutti gli aggiornamenti su Make It Pop 16 31 marzo l'artigianato...

Argomenti discussi: Make It Pop! dal 16 al 31 marzo; Film al cinema a Marzo 2026: tutti i titoli più attesi e le date.

Confartigianato Vicenza: 16/31 marzo, Make It Pop!Dal 16 al 31 marzo va in scena Make It Pop! iniziativa di Confartigianato Imprese Vicenza dedicata alla comunicazione contemporanea ... vicenzareport.it