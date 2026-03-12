Maione Consac e il sindaco Meola | a Montecorice servizi idrici di qualità sempre migliore

Maione di Consac e il sindaco di Montecorice hanno annunciato miglioramenti nei servizi idrici offerti nel comune. Da mesi, sono in corso interventi che prevedono il controllo delle pressioni, la ricerca di perdite e il rifacimento di tratti di rete obsoleti. Queste attività fanno parte di un piano più ampio di digitalizzazione delle infrastrutture idriche.

Partendo da un'attenta analisi del comportamento dell'infrastruttura, dal controllo delle pressioni, dalla ricerca delle perdite e dalle attività che integrano la fase di digitalizzazione con il rifacimento dei tratti a più alto grado di obsolescenza, Consac – attuatore di II livello del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – ha operato numerosi interventi di sostituzione delle reti idriche nel territorio del comune di Montecorice, in particolare nella località Baia di Capitello. "Attività – commentano il presidente della società, Gennaro Maione, e il sindaco Flavio Meola - che permetteranno ai cittadini di beneficiare di un servizio di fornitura caratterizzato da livelli di eccellenza nella continuità e nella qualità della risorsa idropotabile erogata".