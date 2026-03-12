Magliano e le ‘libere donne’ di Mario Tobino

Nel giorno della festa della donna, nel piccolo borgo di Magliano, si è tenuta la presentazione del romanzo di Mario Tobino intitolato “Le libere donne di Magliano”. L’evento ha attirato numerosi partecipanti, interessati a scoprire la storia narrata dall’autore. Il libro, ambientato proprio in questo paese, ripercorre vicende e personaggi che vivono tra le sue strade.

“Le libere donne di Magliano”, il romanco di Mario Tobino, ha trovato “casa” proprio a Magliano, nel piccolo borgo fivizzanese, nel giorno della festa della donna. E il paese si è riempito per l’evento che ha inaugurato la “Biblioteca Diffusa” del paese, nata dall’accordo fra Comune di Fivizzano e associazione “Dal Libro alla Solidarietà”, referenti la consigliera Francesca Nobili e il presidente Carmine Mezzacappa. Del celebre romanzo di Mario Tobino si è discusso nella chiesa di Magliano, con Isabella Tobino (nella foto), nipote dello scrittore e psichiatra presidente dell’omonima Fondazione. "Un evento molto partecipato, dove si è toccata con mano – dice Francesco Leonardi, responsabile dell’ufficio cultura di Fivizzano – l’importanza di questo libro, caposaldo della letteratura italiana del Novecento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

