Magliano e le ‘libere donne’ di Mario Tobino

Nel giorno della festa della donna, nel piccolo borgo di Magliano, si è tenuta la presentazione del romanzo di Mario Tobino intitolato “Le libere donne di Magliano”. L’evento ha attirato numerosi partecipanti, interessati a scoprire la storia narrata dall’autore. Il libro, ambientato proprio in questo paese, ripercorre vicende e personaggi che vivono tra le sue strade.

“Le libere donne di Magliano”, il romanco di Mario Tobino, ha trovato “casa” proprio a Magliano, nel piccolo borgo fivizzanese, nel giorno della festa della donna. E il paese si è riempito per l’evento che ha inaugurato la “Biblioteca Diffusa” del paese, nata dall’accordo fra Comune di Fivizzano e associazione “Dal Libro alla Solidarietà”, referenti la consigliera Francesca Nobili e il presidente Carmine Mezzacappa. Del celebre romanzo di Mario Tobino si è discusso nella chiesa di Magliano, con Isabella Tobino (nella foto), nipote dello scrittore e psichiatra presidente dell’omonima Fondazione. "Un evento molto partecipato, dove si è toccata con mano – dice Francesco Leonardi, responsabile dell’ufficio cultura di Fivizzano – l’importanza di questo libro, caposaldo della letteratura italiana del Novecento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Chi era Mario Tobino: vita, carriera e il celebre libro Le libere donne di MaglianoLa recente serie televisiva della Rai, ispirata al celebre libro Le libere donne di Magliano, riporta sotto i riflettori l’opera più nota dello psichiatra e scrittore Mario Tobino. Il romanzo nasce da ... trend-online.com

Storia vera Le libere donne, chi erano davvero le ‘folli’ della fiction Rai/ Tratta romanzo di Mario TobinoLe libere donne, storia vera: la miniserie Rai trae ispirazione dal racconto di Mario Tobino del 1953, psichiatra in servizio nell'ospedale di Magliano ... ilsussidiario.net

