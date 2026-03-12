Magliano ‘Buone feste’ | il maglione natalizio da abbinare

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Cotone e caos: la tecnica dietro l’intarsio ‘Buone feste’. L’analisi tecnica di questo maglione richiede una distinzione netta tra le diverse metodiche di decorazione tessile. La descrizione del prodotto indica chiaramente la presenza di un intarsio a contrasto all over, una tecnica che differisce sostanzialmente dal ricamo applicato in fase successiva. Nell’intarsio, i fili colorati vengono intrecciati direttamente nel processo di maglieria, diventando parte strutturale del tessuto stesso e non un elemento sovrapposto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

