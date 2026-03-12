Maggio Musicale | debuttano Il castello di Barbablù di Bartók e La voix humaine di Poulenc

Al Maggio Musicale, debutta la nuova produzione che comprende «Il castello di Barbablù» di Bartók e «La voix humaine» di Poulenc. L'evento è diretto da Martin Rajna e vede sul palco Florian Boesch nel ruolo di Barbablù, Christel Loetzsch come Judith e Anna Caterina Antonacci nel ruolo di Elle. La rappresentazione si svolge durante questa stagione, attirando pubblico e appassionati di opera.

FIRENZE – Al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino debuttano sabato 14 marzo alle 17 Il castello di Barbablù di Béla Bartók e La voix humaine di Francis Poulenc, con due sole repliche, il 18 marzo alle 20 e il 22 marzo alle 15.30. la regia dello spettacolo è firmata da Claus Guth – al suo debutto al Maggio – in un nuovo allestimento realizzato in coproduzione con il Tiroler Festspiele Erl. Completano il team creativo Monika Pormale per le scene, Anna Sofia Tuma per i costumi e Michael Bauer per le luci. Dopo l’intervallo, prima de La voix humaine, verrà eseguito, come entr’acte, il terzo movimento del concerto di Bartók. Composto nel 1911 su... 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Maggio Musicale: debuttano «Il castello di Barbablù» di Bartók e «La voix humaine» di Poulenc Articoli correlati Al Cinema Teatro Norba in scena lo spettacolo 'Il castello di Barbablù'A Conversano Kuziba Teatro rilegge la fiaba di Barbablù come un viaggio avventuroso dentro ciò che non conosciamo ancora di noi e del mondo che ci... La Tosca di Giacomo Puccini al Maggio Musicale FiorentinoTorna al Maggio l'allestimento di Tosca, il capolavoro pucciniano, firmato da Massimo Popolizio. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Maggio Musicale Der junge Lord del Maggio Musicale Fiorentino eletto miglior spettacolo dell’annoSono stati premiati anche Alexander Soddy come Miglior Direttore d'orchestra e il baritono Luca Salsi come Miglior Cantante ... intoscana.it Il Maggio in Africa con spettacolo-tascabile 'Opera, Amore'Il Maggio Musicale Fiorentino vola in Africa con lo spettacolo - tascabile 'Opera, Amore - Metaopera', opera in un atto che ribadisce il fascino del melodramma italiano. Lo spettacolo è nato dalla ... ansa.it