Magda Butrym presenta la sua maglia ’07’, realizzata in viscosa con un design scultoreo. Il prezzo dell’indumento è stato reso noto e il prodotto è disponibile sul mercato. Questo articolo include anche un avviso di trasparenza riguardante link di affiliazione e possibili commissioni senza costi aggiuntivi per gli acquirenti.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Viscosa a coste e scultura: la fattura della Maglia ’07’. L’equilibrio tra morbidezza e struttura. La Maglia ’07’ si distingue per l’uso strategico del tessuto a coste verticali in un misto viscosa. Questa scelta di fattura non è estetica, ma funzionale: le coste conferiscono elasticità trasversale e mantengono il profilo aderente senza deformarsi. Magda Butrym Maglia '07' Il dettaglio scultoreo sul petto, realizzato con inserti strutturati, rompe la monofonia del tessuto a coste. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Magda Butrym Maglia ’07’: Viscosa, scultoreo e prezzo

Articoli correlati

Leggi anche: Abbiamo testato Magda Butrym Tracolla ‘magda’

Leggi anche: Tutto su Magda Butrym Gonna Lunga Asimmetrica

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Magda Butrym Maglia

Magda Butrym x H&M è finalmente disponibile: ecco i capi e accessori must have da comprare onlineMagda, come si sente prima del lancio di questa collaborazione? Non ho dormito tutta la notte. È molto emozionante. Questa stagione saremo anche modelle a Parigi, quindi è un passo molto importante ... vogue.it

Magda Butrym x H&M: la femminilità sboccia in una nuova capsule poeticaIl brand H&M sembra non fermarsi mai, e così firma una nuova, raffinata collaborazione con la stilista polacca Magda Butrym, un incontro di mondi che celebra la femminilità in tutte le sue sfumature. grazia.it