Mafia al Nord | 400 studenti scoprono il crimine invisibile

Quattrocento studenti dell’Istituto Tecnico Kennedy di Pordenone hanno partecipato a un progetto dedicato alla mafia al Nord, concluso sabato 7 marzo. L’iniziativa ha previsto attività di approfondimento e sensibilizzazione, con l’obiettivo di far conoscere un fenomeno spesso nascosto o poco affrontato. Durante l’evento, gli studenti hanno potuto interagire e scoprire aspetti legati a questa realtà.

L’iniziativa educativa conclusa sabato 7 marzo ha coinvolto quattrocento studenti dell’Istituto Tecnico Kennedy di Pordenone. Il progetto, intitolato La mafia non è solo sud, ha messo in luce la presenza di fenomeni criminali anche nel Nord-Est italiano. Le lezioni si sono concentrate sulla memoria delle vittime innocenti e sull’importanza della legalità come valore fondante dello Stato. L’evento rappresenta un punto di svolta nella consapevolezza del territorio pordenonese riguardo alle minacce invisibili che operano nelle regioni settentrionali. Un percorso formativo tra memoria storica e attualità criminale. Il percorso didattico si è articolato su nove incontri svolti presso l’Istituto Tecnico Settore Tecnologico J. 🔗 Leggi su Ameve.eu

