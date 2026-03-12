Maeci studenti italiani residenti all’estero | borse di studio per l’anno accademico 2026-27

Il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha annunciato l'apertura delle candidature per le borse di studio destinate agli studenti italiani residenti all’estero per l’anno accademico 2026-27. Le opportunità sono rivolte a studenti italiani che studiano fuori dai confini nazionali e prevedono un sostegno economico per la frequenza di corsi di laurea o master. Le domande devono essere presentate entro una specifica scadenza.

Il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Maeci) offre borse di studio in favore di studenti stranieri residenti all’estero e italiani residenti all’estero (IRE) per l’anno accademico 2026-2027, con l’obiettivo di favorire la cooperazione in campo culturale, scientifico e tecnologico, la proiezione del sistema economico dell’Italia nel mondo e la diffusione della conoscenza della lingua e cultura italiana. Le candidature online devono essere completate e registrate tassativamente entro le ore 14.00 (ora italiana) del 26 marzo. La borsa di studio copre soltanto la frequenza di corsi sul territorio italiano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

