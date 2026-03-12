Madame il nuovo singolo è Disincanto titolo del prossimo album

Domani esce il nuovo singolo di Madame intitolato Disincanto, che sarà anche la traccia principale del suo prossimo album di inediti. La cantante ha annunciato questa uscita attraverso i suoi canali social, suscitando l’attenzione dei fan. Disincanto rappresenta il primo brano rilasciato prima di un album ancora senza una data di uscita ufficiale.

Madame pubblica domani il nuovo singolo Disincanto, title track del prossimo album di inediti. Venerdì 13 marzo esce Disincanto, il primo singolo, accompagnato dal videoclip ufficiale, dell’omonimo album di Madame, fuori ovunque venerdì 17 aprile (Sugar Music), il brano manifesto che apre il nuovo progetto di Madame. Scritto dalla stessa Madame, il singolo è prodotto e composto da BIAS (Nicolas Biasin), Mr. Monkey (Matteo Novi) e Lester Nowhere (Arturo Fratini), con il contributo di Lorenzo Brosio. Nato durante una notte segnata da un’atmosfera creativa quasi tangibile e da lunghe conversazioni sul tema del disincanto, il brano prende forma da riflessioni profonde. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

