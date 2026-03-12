Lutto per la scomparsa della 24enne Giada Simeone a Leini | dopo l' appello del padre Max Pezzali contatta la famiglia

Una giovane donna di 24 anni è deceduta a Leini, suscitando grande dolore nella comunità locale. Dopo l’appello del padre, il cantante Max Pezzali ha preso contatto con la famiglia per esprimere solidarietà. La notizia della scomparsa ha lasciato senza parole amici e cittadini, che si sono uniti nel condividere il dolore per la perdita improvvisa.

Circondata dall'affetto della sua famiglia e dell'intera comunità di Leini, in lutto una volta appresa la triste notizia. Giada Simeone è morta in ospedale a Torino, al San Giovanni Bosco, dopo aver combattuto con coraggio a fronte dei problemi di salute, un sorriso che continua a vivere nelle parole di chi in questi giorni le riserva un pensiero e un ricordo sui social. Classe 2001, il prossimo 17 maggio avrebbe compiuto 25 anni, lavorava a Settimo Torinese ed era stata la sua passione per la musica, e in particolare per gli 883 e Max Pezzali, a portarla anche sul piccolo schermo come concorrente del programma televisivo Don't Forget the Lyrics, sul canale Nove.

Sabato 14 marzo 2026, alle 14:30, nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Leinì, l'ultimo saluto a Giada Simeone, una giovane che ha lasciato il segno nella comunità. Suo padre ha fatto un appello speciale a Max Pezzali, un gesto che racchiude tutto l'amor