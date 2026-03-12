L’utopista sostenibile

Angelo Dalle Molle arrivò a Princeton con una sveglia in mano per incontrare Albert Einstein, appuntamento che aveva atteso a lungo. Quel giorno, si presentò presso l’università statunitense con un oggetto singolare, simbolo di una certa determinazione. L’incontro tra i due avvenne in un contesto dedicato a discutere di innovazione e idee. La visita si concluse con Dalle Molle che si allontanò dal campus.

Il personaggio Anni ’70. Angelo Dalle Molle, un genio ammirato anche da Einstein: dalla prima auto elettrica al car sharing, passando per il Cynar Il personaggio Anni ’70. Angelo Dalle Molle, un genio ammirato anche da Einstein: dalla prima auto elettrica al car sharing, passando per il Cynar Quando, finalmente, riuscì ad avere l’appuntamento più agognato, quello con Albert Einstein, Angelo Dalle Molle si presentò a Princeton con una sveglia. Sapeva che l’illustre scienziato riceveva gli ospiti soltanto per un quarto d’ora ciascuno, date le innumerevoli richieste di appuntamento. Allo scoccare dei quindici minuti, la sveglia suonò nella sua borsa. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

