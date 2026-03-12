Lupi banchettano nel giardino pubblico

Ieri mattina, un cittadino di Granarolo ha assistito a uno spettacolo inquietante nel parco Luciano Romagnoli di via Madrid. Nel giardino pubblico, un gruppo di lupi si è presentato mangiando in modo vistoso tra gli alberi e le aiuole. La scena ha attirato l’attenzione di chi si trovava nel parco e ha suscitato preoccupazione tra i presenti.

Uno spettacolo a dir poco raccapricciante, quello che si è trovato davanti, ieri mattina, un cittadino di Granarolo al parco Luciano Romagnoli di via Madrid, a due passi dal centro del paese. L’uomo, durante la camminata mattutina, si è imbattuto nei resti, dilaniati, di un animale non ben identificato, forse un cane, nel prato antistante il campetto da basket. Un’immagine terrificante, in un primo momento pubblicata sui social della zona, per allertare i cittadini: il sospetto infatti, che è quasi una certezza, è che ad aver smembrato il povero animale sia stato un lupo. Già recentemente alcuni esemplari erano stati avvistati e segnalati tra Granarolo e Quarto Inferiore in orari diurni da alcuni cittadini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lupi banchettano nel giardino pubblico Articoli correlati Nel giardino pubblico oltre 2 quintali di rifiuti di ogni genere raccolti da giovani volontari: "Ora è più bello" / FOTOOttimi risultati e partecipazione superiore alle aspettative per l’evento di tenutosi sabato 20 dicembre nella cornice del parco pubblico Orti del... Dal timore alla convivenza: un incontro pubblico dedicato ai lupi in pianuraQuanti sono i lupi sul territorio lughese e della Bassa Romagna? Come si comportano? Come si devono comportare i cittadini? Mercoledì 14 gennaio alle... IL CINGHIALE FA LA CACCA NEL GIARDINO DELLA SIGNORA ... #funnyvideo #sora #aivideo Tutti gli aggiornamenti su Lupi banchettano Argomenti discussi: Lupi banchettano nel giardino pubblico. Lupi nel giardino di casa, cagnolina sbranata: Notte da incuboRimini, 28 novembre 2025 – Scendere in giardino in tarda serata e trovarsi davanti due lupi. Vedere il proprio cagnolino sbranato, sentendone i lamenti negli istanti prima di spirare. Non potremo mai ... ilrestodelcarlino.it Il mio cucciolo sbranato dai lupi in giardinoFano, 15 giugno 2025 – Una scena che non dimenticherà mai. Erano le sei del mattino di venerdì quando Caterina Di Placido, medico residente in località Magliano, ha aperto la porta di casa per far ... ilrestodelcarlino.it