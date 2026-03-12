00:00Salve a tutti, sono il dottor Pinzani, psicologo e psicoterapeuta di Firenze. Trattiamo argomenti che riguardano appunto il mio ambito. 00:27Non sarà un argomento unico come accade nelle ultime nostre condizioni di incontro, ma ci saranno più argomenti trattati oggi. Iniziamo dal primo. L'uomo impara, quando dico uomo mi riferisco alla condizione sociale dell'uomo, nella sua collettività, nel suo insieme di vita su questo pianeta. L'uomo impara dalla sua stessa storia. 00:58La risposta è che impara molto modestamente con parsimonia con parsimonia. Definiamo meglio questa precisazione perché è naturalmente significativa, è piuttosto destabilizzante, se volete, ma questa destabilizzazione non può non essere soppressa da una riflessione che sia latere. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Articoli correlati

Un uomo è morto investito da un treno. Scontri tra ultras. ASCOLTA il podcast di oggi 26 gennaioAscolta qui la puntata di oggi di RomaTodailyLe notizie di oggi, lunedì 26 gennaio, a Roma, lette e commentate da Lorenzo Nicolini e Matteo Torrioli...

L’uomo che non C’era “di Silvio Toriello notizia del nuovo PodCast” Nella Milano del 1874È una Milano attraversata da tensioni politiche, scioperi, manifestazioni improvvise, sirene che squarciano la notte senza preavviso.

From Zero to Fluent Conversations | Italian Podcast

Aggiornamenti e contenuti dedicati a L'uomo non impara Podcast

Discussioni sull' argomento Il messaggio del Vangelo davanti alle tragedie della storia - In Terris; Silvia Uras al podcast di Decibel Bellini: Maria Esposito mi ha cambiato la vita; Al Ducale l'incontro per comprendere l’Ia; Clown e mimose.

Il primo cittadino racconta al podcast Zero Possibilità di Decibel Bellini la sua storia personale, l’arrivo inatteso in politica, le sfide amministrative - facebook.com facebook

Nella mente di Gianfranco #Stevanin. La nuova puntata del #podcast #RazzaDominante G.S. serial killer (seconda parte) | Ascolta @davidedisanto x.com