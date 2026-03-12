L' ultima follia woke | un film erotico su Mangione Anti-Tump pazzi per un assassino

Un film erotico dedicato a Mangione sta attirando l’attenzione, mentre nel sottobosco antitrumpiano negli Stati Uniti, Luigi Mangione, un 27enne, è diventato una figura di culto. Il giovane ha ucciso un manager delle assicurazioni sanitarie a New York il 4 dicembre 2024 e, da allora, è stato trasformato in un'icona pop, paragonato a figure come Che Guevara, ma con lustrini e un’immagine più provocatoria.

Da assassino e terrorista a icona pop in stile Che Guevara con i lustrini. Nel sottobosco antitrumpiano a stelle e strisce ormai Luigi Mangione, il 27enne che il 4 dicembre 2024 ha ucciso a colpi di pistola il manager delle assicurazioni sanitarie Brian Thompson a New York, è visto come un eroe. Vuoi per l'aspetto da modello o da attore, vuoi per la teatralità del suo gesto: sulle pallottole erano incise le parole «deny, defend, depose», la strategia attribuita ai colossi delle assicurazioni per evitare di pagare i contribuenti. Ebbene, dopo le magliette con la sua faccia andate a ruba nei negozi online così come gli abiti che indossava quando è stato arrestato, si muove lo showbiz.