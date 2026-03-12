L'Uefa non perdona Pedro Neto inchiesta per la spinta al raccattapalle del PSG | rischia la squalifica

L'Uefa ha aperto un procedimento contro Pedro Neto, attaccante del Chelsea, in seguito all'incontro tra PSG e Chelsea. Durante la fase finale della partita, Neto è stato coinvolto in un episodio in cui ha spinto un raccattapalle del PSG. La vicenda sta portando a una possibile squalifica per il giocatore, che potrebbe influire sulla sua carriera futura.

L'episodio avvenuto nel concitato finale di PSG-Chelsea ora rischia di costare carissimo al portoghese dei Blues. L'Uefa ha aperto un'inchiesta disciplinare: può incorrere in una squalifica di 1 o 2 giornate. E i precedenti non sono rassicuranti. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati L'Uefa apre un'inchiesta dopo la spinta al raccattapalle-simulatore: Pedro Neto a rischio squalificaAl Chelsea non bastava il danno di avere perso 5-2 l'andata degli ottavi di Champions giocata per lunghi tratti alla pari in casa dei campioni... Psg-Chelsea, la Uefa apre un procedimento disciplinare per Pedro Neto dopo la spinta al raccattapalle (Athletic)Durante Psg-Chelsea, il giocatore del club inglese Pedro Neto ha spinto un raccattapalle che non voleva dargli il pallone per battere una rimessa... Altri aggiornamenti su Pedro Neto Argomenti discussi: Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale. L'Uefa apre un'inchiesta dopo la spinta al raccattapalle-simulatore: Pedro Neto a rischio squalificaMalgrado la reazione esagerata del ragazzo e le scuse, l'attaccante del Chelsea potrebbe saltare il ritorno contro il Psg dopo l'indagine voluta da Ceferin ... msn.com Psg-Chelsea, la Uefa apre un procedimento disciplinare per Pedro Neto dopo la spinta al raccattapalle (Athletic)L’incidente è avvenuto nel recupero del secondo tempo, quando il Chelsea stava inseguendo il risultato con il punteggio di 4-2 per il Paris Saint-Germain. Neto ha spinto il raccattapalle vicino ai ... ilnapolista.it