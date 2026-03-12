L’Unione europea sta considerando di togliere due milioni di euro alla Biennale di Venezia a causa della partecipazione di artisti russi alla mostra. Oltre venti Paesi membri hanno espresso il loro dissenso, opponendosi pubblicamente alla presenza degli artisti russi presso la fondazione veneziana. La questione ha scatenato una forte reazione tra gli stati membri, che hanno deciso di intervenire sulla questione.

Polemica per la presenza di artisti russi presso la fondazione veneziana. Oltre 20 Paesi dell’Unione europea sono contrari e fanno la voce grossa. Ma il padrone di casa Buttafuoco insiste per ospitarli e ricorda: hanno un padiglione dal 1914. The Wall, quello dei Pink Floyd. Per ora è l’opera metafisica più visibile della prossima Biennale Arte per via della polemica sulla presenza oppure no degli artisti targati Russia. Ancora una volta, ancora dopo quattro anni, ancora con due posizioni graniticamente contrapposte. Da una parte l’Europa, governo italiano compreso, a dire no alle opere provenienti da Mosca e a piazzare (avanti con la metafora) «another brick», un altro mattone sul muro. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - L’Ue minaccia di levare 2 milioni alla Biennale

