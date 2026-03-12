Ludum compie 13 anni | KM3NeT trasforma il mare

Domenica 15 marzo 2026, il Ludum Science Center di Catania festeggerà i suoi tredici anni di vita con una celebrazione scientifica. L'evento si terrà in via Guido Gozzano alle ore 17:00, con un biglietto d'ingresso da 10 euro o 6 euro per i possessori della LUDUM Card. Al centro del programma ci sarà la presentazione del progetto KM3NeT, l'imponente infrastruttura sottomarina che ha permesso di rilevare particelle cosmiche dal profondo mare siciliano. La ricorrenza non è solo una festa, ma un punto di incontro tra scienza e territorio. Lo scienziato Giorgio Riccobene dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare salirà sul palco per spiegare come funziona questa rete di sensori sommersi.