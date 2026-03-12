Luciani attacca sul mutuo per le strade | Serve una strategia sulla casa

Antonio Luciani, ex sindaco di Francavilla al Mare e membro del laboratorio civico Nuova Mente, ha commentato il mutuo da 1,2 milioni di euro annunciato di recente. Nel suo intervento, ha sottolineato l’importanza di una strategia sulla casa, precisando che, pur essendo importante l’intervento sul manto stradale, questo da solo non basta. Luciani ha evidenziato la necessità di una visione più ampia.

«L'asfalto è necessario, ma non è sufficiente. La chiave è sempre la visione». È la posizione espressa da Antonio Luciani, ex sindaco di Francavilla al Mare e rappresentante del laboratorio civico Nuova Mente, che interviene nel dibattito pubblico cittadino dopo l'annuncio di un mutuo da 1,2 milioni di euro destinato agli interventi di asfaltatura. Secondo Luciani le manutenzioni sono importanti, ma dovrebbero rappresentare «la dotazione minima che il servizio pubblico deve garantire» e non essere presentate come risultati strategici per lo sviluppo della città.

