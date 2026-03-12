Lucca | il romanzo su Gödel candidato Strega in scena

Venerdì 13 marzo alle 18:00, nella Biblioteca Agorà di Lucca, Deborah Gambetta presenterà il suo romanzo candidato al Premio Strega. L'evento si svolgerà in presenza e vedrà l'autrice dialogare con i partecipanti sul libro dedicato a Gödel. La presentazione si inserisce nel programma di approfondimento letterario organizzato dalla biblioteca.

Venerdì 13 marzo alle 18:00, la Biblioteca Agorà di Lucca ospiterà Deborah Gambetta per presentare il romanzo candidato al Premio Strega. Si tratta del secondo appuntamento della rassegna Voci di biblioteca, promossa dalla Scuola Imt Alti Studi e dal Comune di Lucca. L’opera in questione è Incompletezza, una narrazione che intreccia la vita tormentata del matematico Kurt Gödel con le vicende personali dell’autrice. L’incontro si terrà nella sede situata in via delle Trombe 6, dove l’autrice sarà affiancata da Cosimo Perini Brogi, ricercatore della stessa istituzione accademica. La scelta del tema riflette un approccio pragmatico alla cultura locale, trasformando un evento letterario in un momento di riflessione sulla logica e sull’umano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

