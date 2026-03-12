A Lucca, i lavori per il nuovo palazzetto Silver sono previsti partire nell’estate del 2026, con finanziamenti già assicurati. Il progetto delle infrastrutture sportive avanza senza soste, seguendo un percorso pianificato e preciso. La realizzazione di questa struttura rappresenta una tappa importante nel piano di sviluppo locale, mentre le fasi successive sono in fase di definizione.

L’iter progettuale per le nuove infrastrutture sportive di Lucca prosegue con passo deciso, puntando all’avvio dei lavori per il palazzetto Silver nell’estate del 2026. L’assessore Nicola Buchignani ha chiarito che i finanziamenti provengono da fondi propri, mutui a tasso zero e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, senza chiedere denaro ai privati. Mentre la demolizione dell’attuale struttura avverrà solo dopo il completamento della nuova arena Gold, ad aprile saranno inaugurate le palestre di via dei Bacchettoni e di San Lorenzo a Vaccoli, finanziate dal PNRR. Finanziamenti trasparenti e gestione pubblica delle nuove strutture. La questione economica alla base di questo progetto si distingue per la sua trasparenza e per l’assenza di dipendenza da capitali esteri o da contributi diretti del settore privato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lucca: il palazzetto Silver parte nel 2026 con fondi

Articoli correlati

Fondi attivi vs fondi passivi: perché considerare un investimento in ETF nel 2026Investire in modo proficuo nel 2026 non significa per forza scoprire il “fondo migliore”, bensì scegliere il metodo più efficiente e sicuro per...

Leggi anche: Gamec, un anno di ritardo e fondi da salvare. Si allungano i tempi anche del Palazzetto

Tutto quello che riguarda Lucca il palazzetto Silver parte nel...

Argomenti discussi: Nuove arene sportive e per eventi a Lucca, l'iter prosegue. In estate via ai lavori per il palazzetto Silver.

Nuove arene sportive e per eventi a Lucca, l’iter prosegue. In estate via ai lavori per il palazzetto SilverLe strutture saranno affidate in concessione con un bando. Ad aprile inaugurano le palestre dei Bacchettoni e di S.Lorenzo a Vaccoli Prosegue l’iter verso la realizzazione delle due arene sportive e ... luccaindiretta.it

Lucca è un Grande Noi chiede risposte in aulaNuovo palazzetto dello sport, depositata un’interrogazione al sindaco da parte del consigliere di opposizione Ilaria Vietina (Lucca è un grande noi). Nel documento, Vietina ricorda che il progetto ... lanazione.it