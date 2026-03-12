Oltre diecimila euro raccolti a fronte di 2.074 biglietti venduti dei 2.400 totali. La "Lotteria del Sorriso", allestita dall’associazione culturale “ Io Valgo-Alessandro Presente ”, si è risolta in un grande successo. Martedì, nel giorno del compleanno dell’ultrà Alessandro Balloni a cui è intitolata la curva della Massese e che rappresenta il simbolo di questa iniziativa benefica, è avvenuta l’estrazione dei numeri vincitori nella sala delle commissioni del Comune di Massa alla presenza degli assessori Alice Rossetti, Roberto Acerbo e Francesco Mangiaracina. I proventi della lotteria saranno interamente dedicati alla donazione al Noa di un monitor multiparametrico con stampante 3D, necessario per le diagnosi non invasive a neonati e bambini ma anche adulti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lotteria della solidarietà. Macchinario per il Noa per individuare i tumori ricordando Alessandro

Articoli correlati

Fontana: “Solidarietà della Lombardia al poliziotto Alessandro Calista”MILANO – “La solidarietà della Lombardia va ad Alessandro Calista, l’agente di 29 anni brutalmente aggredito ieri a Torino dagli estremisti dei...

Leggi anche: Lotteria della Solidarietà, 25esima edizione da record: ecco i biglietti vincenti. "Premi migliori di sempre"

Tutti gli aggiornamenti su Lotteria della

Discussioni sull' argomento Lotteria della solidarietà. Macchinario per il Noa per individuare i tumori ricordando Alessandro; Il sorriso degli ultras . Monitor all’avanguardia in dono all’ospedale nel ricordo di Alessandro.

Lotteria della Solidarietà. Venduti quasi 50mila biglietti. Ecco i progetti premiatiLa Lotteria della Solidarietà spegne 25 candeline con un bilancio che parla da solo. L’estrazione dei biglietti vincenti e la proclamazione dei progetti sociali finanziati hanno chiuso un’edizione da ... ilrestodelcarlino.it

La grande Lotteria della solidarietà: Una rete virtuosa di bellezzaI progetti vincitori della 25ª edizione della Lotteria della solidarietà sono stati protagonisti ieri in Comune, durante la consegna dei contributi assegnati. Un momento che ha riunito le otto realtà ... ilrestodelcarlino.it

Nuove paratie, nuovi spazi di gioco! Grazie alla Lotteria della Festa del Collegio 2025 e all’impegno dell'Associazione Genitori "Amici del Collegio", il campo VSE dei nostri ragazzi è più sicuro e funzionale. Queste paratie permettono ai nostri giovani sporti - facebook.com facebook