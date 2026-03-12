Lotteria degli stereotipi Chiara Renzi sul palco di AuroraInScena

Domenica 15 marzo alle 17:30 il Circolo Culturale Arci Aurora ospita Chiara Renzi sul palco di AuroraInScena 2026 con uno spettacolo intitolato

Aurorainscena 2026. Circolo Culturale Arci Aurora, domenica 15 marzo ore 17:30. Un marzo interamente dedicato ad attrici che esprimono il pensiero femminile attraverso drammaturgie originali ed interattive. AuroraInScena vuole così onorare un mese ritualmente dedicato, approfittarne per incontrare professioniste del teatro e della cura. Il secondo incontro "Lotteria degli stereotipi" è uno spettacolo che mescola umorismo, riflessione e improvvisazione, tratto dal libro Girls will be girls di Emer O'Toole (le plurali editrice).

Lotteria degli stereotipi, spettacolo di stand-up comedy interattiva con Chiara Renzi.

