Lorusso la contestazione choc I collettivi contro Clancy e la giunta | Siete peggio di Cossiga nel ’77

Durante una manifestazione, Emily Clancy si avvicina a una lapide dedicata a Francesco Lorusso, ucciso nel 1977, portando un mazzo di fiori. Contestazioni di alcuni gruppi di attivisti si sono rivolte sia alla stessa Clancy che alla giunta comunale, con accuse dirette e dure. I collettivi hanno commentato criticamente le azioni delle autorità, paragonandole a comportamenti del passato.

Emily Clancy si avvicina, con un mazzo di fiori in mano, alla lapide che ricorda l’uccisione, nel ’77, dello studente Francesco Lorusso. Il Cua, quando arriva la vicesindaca, è già da due ore in presidio in via Mascarella. Ormai da diversi anni il collettivo universitario, per un motivo o per l’altro, trova appigli per contestare il Comune che viene a rendere omaggio al venticinquenne militante di Lotta Continua ammazzato per strada dal colpo esploso da un carabiniere durante una manifestazione. Ma mai come quest’anno i toni erano trascesi così nell’odio, mai le affermazioni avevano toccato simili vette di aggressività. Mosse, ancora una volta, dalla causa del Pilastro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

