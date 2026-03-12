Lorena Della Motta | la continuità per il turismo romagnolo

Durante l’assemblea elettiva tenutasi a Cesenatico e Gatteo Mare, Lorena Della Motta è stata confermata alla presidenza della Confesercenti locale. La riunione ha visto la partecipazione di rappresentanti del settore turistico e commerciale della zona, che hanno espresso il loro sostegno alla sua leadership. La nomina è avvenuta alla presenza di soci e operatori economici del territorio.

Nel corso dell'assemblea elettiva svoltasi nella sede di Cesenatico e Gatteo Mare, Lorena Della Motta ha ottenuto la riconferma alla presidenza della locale Confesercenti. L'incontro ha messo al centro del dibattito le sfide attuali del commercio locale, con un specifico su turismo, stabilimenti balneari e ristorazione. La scelta di mantenere allo stesso posto una figura già collaudata riflette la necessità di continuità in un periodo di trasformazioni economiche complesse per il territorio romagnolo. La presenza di operatori attivi nei settori chiave indica che l'associazione mira a rappresentare concretamente chi lavora sul campo, dalla macelleria all'albergo.