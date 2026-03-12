L’opposizione condanna il governo ma riesce a dividersi in 5 mozioni

L’opposizione ha espresso critiche contro il governo, ma si è divisa in cinque mozioni diverse. Lo staff di comunicazione della premier ha organizzato un’assemblea di sei ore alla Camera, prolungandola rispetto alle quattro consuete, con un intervento di Meloni dopo le 19. La discussione si è svolta con l’obiettivo di approfondire le posizioni, anche se le differenze tra i gruppi sono risultate evidenti.

Lo staff di comunicazione della premier ha pensato a tutto: sei ore di assemblea anziché quattro come di consueto con intervento di Meloni alla Camera dopo le 19, giusto in tempo per i telegiornali della sera che invece saranno costretti a cassare le repliche dei leader dell’opposizione che arriveranno dopo l’ora di cena. La tattica era evidente e il M5S ha provato a disinnescarla volgendola a proprio favore con il solito obiettivo, più interno alla colazione che esterno: dimostrare che è Giuseppe Conte l’unico leader del campo largo che può aspirare a Palazzo Chigi. E così il presidente pentastellato, deputato, si è presentato ieri mattina... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it

