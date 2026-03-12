Un bassorilievo raffigurante Madonna con bambino, risalente a quasi mille anni fa, è al centro di un procedimento giudiziario a Pisa. L’opera, che ha avuto diversi proprietari nel corso dei secoli, è coinvolta in una disputa legale chiamata “Il processo per falso”, come spiegato dall’autrice Antonia Casini. La vicenda riguarda l’identità e la provenienza del pezzo storico.

di Antonia Casini Un bassorilievo di Madonna con bambino antico che in quasi 10 secoli è passato da più proprietari e ora è al centro di un processo a Pisa. La storia è lunga e complicata e vede imputato l’antiquario di esperienza Giancarlo Ciaroni, tutelato dall’avvocato Luca Righi di Firenze. La vicenda comincia nel 2016 quando un antiquario acquista l’opera da un uomo di Milano che ha diversi pezzi d’arte di varie epoche ereditati. La famiglia ha questo articolo di epoca medievale dagli anni ’60. "Era stato acquistato da mio nonno", ha spiegato il testimone della difesa che aveva già chiesto alla Soprintendenza se esistessero vincoli. La risposta fu che non ce ne erano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’opera medievale Il processo per falso

Articoli correlati

Processo per falso: bastone e libro di Puccini vendutiUn bastone d’epoca e un volume con dediche attribuite a Giacomo Puccini sono al centro di un processo per contraffazione che vede imputato il conte...

Achraf Hakimi: il calciatore del Psg a processo per stupro nega le accuse: “Dimostrerò che è tutto falso”Una vicenda giudiziaria che scuote il mondo del calcio internazionale arriva a una svolta decisiva.

La HISTORIA del DINERO: De pagar con SAL y CONCHAS a la Primera Moneda