L' ombra dei latinos e della ' Bionda' sulle case Inps | 10mila euro per occupare alla Magliana

A Roma, tra i residenti e gli occupanti, si parla di pagamenti tra 5.000 e 10.000 euro per l’occupazione di appartamenti nelle zone di Magliana. Chi prendeva le case più piccole versava almeno 5.000 euro, mentre per le più grandi la cifra saliva a 10.000. Le abitazioni appartengono all’Inps e alcune sono state occupate senza autorizzazione.

Un minimo di 5 mila euro per abitare negli appartamenti più piccoli. Per le case più spaziose, invece, si sborsava il doppio, 10 mila euro. A gestire il racket degli alloggi popolari di proprietà dell'INPS alla Magliana, soprattutto, ma anche al Trullo, ci sarebbe stato un gruppo di diciotto persone, ora indagate dalla procura di Roma. A tirare le fila, secondo le indagini, una donna molto conosciuta nel quartiere. Nel fascicolo vengono mosse al gruppo le accuse di associazione a delinquere finalizzata all'occupazione abusiva. Sono 64, secondo quanto appreso da RomaToday, gli appartamenti sotto la lente di ingrandimento di chi indaga. 🔗 Leggi su Romatoday.it Articoli correlati Un euro alla volta nasce il Bustorto: 10mila euro dalle buste paga a Hattiva LabUn piccolo gesto, ripetuto ogni mese, capace di trasformarsi in un risultato concreto. L’Europarlamento boccia la Salis. Occupare case non diventerà legalell Parlamento europeo riunito ieri in plenaria a Strasburgo ha approvato la relazione di Francisco Borja Gimenez Larraz (Ppe) sulla crisi degli...