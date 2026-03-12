L’omaggio a Pier Vittorio Tondelli ’Uno scrittore delle nostre parti’

Un evento celebra Pier Vittorio Tondelli con un omaggio intitolato “Uno scrittore delle nostre parti”. La manifestazione coinvolge letture, mostre e incontri che ripercorrono la sua vita e il suo lavoro. La figura di Tondelli viene ricordata attraverso testimonianze di chi ha conosciuto e studiato la sua produzione letteraria. L’iniziativa si rivolge a un pubblico interessato a scoprire o riscoprire la sua figura.

Una voce che continua a risuonare nelle storie, nelle musiche e nelle parole di chi attraversa la provincia con lo sguardo rivolto al mondo. È quella di Pier Vittorio Tondelli (foto): a lui è dedicato l’evento di questa sera alle 21, allo Spazio Arena di Modena, con la proiezione di ‘Viva Tondelli, uno scrittore delle nostre parti’, il documentario dedicato all’autore di Correggio che ha raccontato la generazione tra la fine degli anni Settanta e gli anni Ottanta. La visione sarà accompagnata da un incontro con alcuni dei protagonisti del progetto: il poeta e docente universitario Alberto Bertoni, l’editore e semiologo Beppe Cottafavi, la regista Enza Negroni e il giornalista Stefano Asprea, ideatore del documentario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

