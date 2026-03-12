L' occasione per allargare strada del Cuculo per quaranta metri

La terza commissione ha esaminato una richiesta riguardante la strada del Cuculo, con l'obiettivo di allargare la carreggiata di circa quaranta metri. La pratica riguarda un intervento edilizio che, se approvato, potrebbe portare a modifiche nel tratto interessato. La discussione si è concentrata sulle conseguenze di questa modifica e sulle eventuali implicazioni per la viabilità locale.

Il progetto prevede che il privato paghi l'opera pubblica in cambio della possibilità di rigenerare il proprio immobile. Ok della terza commissione, ora pratica in consiglio comunale e poi in Regione Terza commissione chiamata a dare il parere per una pratica relativa a strada del Cuculo, dove un intervento di edilizia potrebbe trasformarsi in un'opportunità per la collettività. Il progetto prevede la demolizione di un vecchio fabbricato e la sua successiva ricostruzione, e un "premio" tecnico che la proprietà è pronta a concedere a palazzo dei Priori. Si parla della cessione di un'area specifica che permetterebbe di allargare la sede stradale per un tratto di circa quaranta metri, con i lavori di adeguamento interamente a carico dei proponenti.