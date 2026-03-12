Durante l’adolescenza, i ragazzi affrontano numerosi cambiamenti fisici ed emotivi, e lo sport diventa una componente chiave del loro percorso. Attraverso l’attività fisica, si favorisce la gestione dello stress e si promuove la socializzazione tra coetanei. Inoltre, lo sport contribuisce a rafforzare l’autostima e a sviluppare un senso di disciplina, elementi che accompagnano i giovani durante questa fase di crescita.

L’adolescenza è una fase della vita caratterizzata da molti cambiamenti, sia fisici sia emotivi. In questa di sviluppo, lo sport svolge un ruolo fondamentale: aiuta a scaricare lo stress, favorisce la socializzazione, aiuta a costruire autostima e disciplina. Tra le attività sportive preferite dagli adolescenti il calcio è sicuramente al primo posto: molti calciatori e squadre sono dei veri punti di riferimento. Anche la pallavolo è uno sport molto praticato: valorizza la collaborazione tra i compagni e insegna quanto sia importante lavorare insieme per raggiungere un risultato comune. Non tutti amano gli sport di squadra e preferiscono attività individuali come il nuoto o il tennis o l’atletica che rafforzano la determinazione e la concentrazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lo sport non è solo attività fisica e allenamento

Articoli correlati

Depressione, sport e attività fisica aiutano a guarire: una medicina che non ha prezzoIl morale si fa cupo e la depressione avanza? Alzatevi dal divano e calzate tuta e scarpette o preparate la borsa per palestra o piscina.

Attività fisica con la fibromialgiaPromuovere la salute significa costruire comunità più forti, inclusive e consapevoli.

Silvia Salis - Lo sport non è solo attività fisica (30.10.25)

Contenuti utili per approfondire Lo sport non è solo attività fisica e...

Temi più discussi: Cari adulti, lo sport è palestra di relazioni, per i più giovani ma anche per voi; Psicologia del tifoso: ecco perché guardare lo sport fa bene alla salute mentale e all'umore; Non è un Paese per sportivi: il 35% degli italiani fa sport, la metà del Nord Europa; Lo sport è attività fisica, crescita e comunità.

Lo sport non sempre fa dimagrire: ecco perché può succedereFare attività fisica è fondamentale per la salute, ma non sempre porta automaticamente alla perdita di peso. Diversi fattori possono influenzare il dimagrimento ... baritoday.it

Perché lo sport non ci fa dimagrire quanto vorremmo?Per lungo tempo, gli approcci scientifici alla perdita di peso si sono basati su una formula relativamente semplice per calcolare il dispendio energetico: le calorie totali bruciate in una giornata ... repubblica.it

La Gazzetta dello Sport - facebook.com facebook