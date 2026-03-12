Uno smartphone con una back cover piatta sta attirando l’attenzione per la qualità delle foto che permette di scattare. In ambienti luminosi e con un’atmosfera speciale, utenti e appassionati hanno condiviso immagini che mettono in evidenza le capacità di questo dispositivo. La sua forma e funzionalità si distinguono rispetto ad altri modelli presenti sul mercato.

Sei in un posto che vale la pena ricordare, la luce è perfetta e il momento anche, uno di quelli che sai già che vorrai riguardare tra anni. Tiri fuori il telefono, scatti. ma la foto non rende. I colori sono spenti, il cielo è bruciato, qualcuno ha gli occhi chiusi. Provi a sistemare con un filtro e peggiori tutto. Quel momento era bellissimo, la foto no. Succede spesso e non è colpa di chi scatta: è colpa di uno smartphone che non sa leggere la luce, che non sa scegliere il momento giusto, che elabora in modo aggressivo quello che l’occhio vedeva come naturale. La fotografia da smartphone può essere davvero buona ma serve anche il software giusto. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Lo smartphone con la schiena piatta che batte tutti in fotografia

Articoli correlati

Design che si trasforma e batteria infinita: lo smartphone che sta facendo impazzire tuttiQuesto smartphone sta facendo davvero impazzire tutti: batteria infinita, design che si trasforma e tantissime funzioni.

Tutti lo hanno acceso, pochi sanno cos’è: il pulsante dello smartphone che “svende” la tua privacyEsiste un pulsante che “svende” la tua privacy, facilitando le azioni di malintenzionati: forse lo hai attivato, come controllare.

Contenuti e approfondimenti su Lo smartphone con la schiena piatta che...

Discussioni sull' argomento Le regole dell'allenamento di Jean-Claude Van Damme: ecco la routine per rimanere in forma a 65 anni; Nothing Phone (4a) recensione: design unico, periscopio e AI a prezzo onesto.

«Quattro ore al telefono possono costarti il mal di schiena»SALUTE - Non si tratta di fare un po’ di ginnastica, ma di fare prevenzione e lavorare esattamente sui punti che hanno irrigidito la postura e sugli adattamenti sbagliati che si sono creati nel temp ... cronachefermane.it

Rischi per la schiena di bambini e ragazzi: dallo zaino troppo pesante all'uso prolungato dello smartphoneLa schiena di bambini e adolescenti è messa a dura prova da zaini scolastici il cui peso è spesso è spesso eccessivo. Anche la postura scorretta nei banchi e alla scrivania mentre fanno i compiti ... corriere.it

Prova a indovinare cos'è! È un engineering sample, usato per testare una delle novità più interessanti che arriveranno sui prossimi smartphone: il nuovo chip Qualcomm FastConnect 8800. Questo piccolo chip abilita il futuro Wi-Fi 8, ma la cosa curiosa è facebook