Lo shock della crisi iraniana e i dieci errori degli investitori

La crisi iraniana ha causato profonde turbolenze nei mercati globali, con le petroliere più grandi del mondo che attraversano il tratto di mare tra l’Iran e l’Oman. Gli investitori hanno commesso dieci errori che hanno contribuito a una significativa rotazione degli asset finanziari. Le tensioni e le azioni di mercato hanno fatto emergere queste dinamiche, influenzando le decisioni di molti operatori internazionali.

Lo Shock della Crisi Iraniana come Meccanismo di Innesco della Grande Rotazione dei Mercati Globali. All'alba, nello stretto tratto d'acqua che separa l'Iran dall'Oman, transitano alcune delle petroliere più grandi del mondo. Lo Stretto di Hormuz è largo appena poche decine di chilometri nel suo punto più stretto. Eppure da questo corridoio marittimo passa circa il 20 percento del petrolio consumato nel mondo e una quota significativa del gas naturale liquefatto destinato all'Europa e all'Asia. Ogni giorno, centinaia di miliardi di dollari di attività economica globale dipendono dalla sicurezza di questo passaggio. Per decenni gli investitori hanno considerato lo Stretto di Hormuz come uno dei tanti punti di frizione geopolitica del sistema internazionale.