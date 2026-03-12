Lo chef stellato è stato accusato da 35 ex dipendenti di un ambiente di lavoro tossico e di abusi verbali e fisici In un video dai toni drammatici è lui stesso ad ammettere gli errori

Uno chef stellato si trova al centro di accuse da parte di 35 ex dipendenti, che parlano di un ambiente lavorativo tossico e di abusi verbali e fisici. In un video, lo stesso chef ammette alcuni errori commessi. Contestualmente, ha annunciato le sue dimissioni davanti al suo staff, segnando una decisione definitiva.

R ené Redzepi ha deciso di fare l’ultimo passo indietro, quello definitivo. Lo chef che ha cambiato le regole della cucina mondiale lasciando il segno con il suo Noma di Copenaghen, ha annunciato le dimissioni davanti a tutto il suo staff. Una scelta sofferta, arrivata dopo mesi di pesanti accuse legate a un ambiente di lavoro tossico, tra abusi verbali e fisici che hanno scosso le fondamenta del fine dining internazionale. In un video diventato virale, lo chef ha parlato a cuore aperto alla sua brigata, ammettendo le proprie colpe. Straining, ovvero quando l’ambiente di lavoro è tossico. Che fenomeno è le differenze col mobbing. guarda le foto Il discorso di René Redzepi: «Non scappo dalle mie colpe». 🔗 Leggi su Iodonna.it

