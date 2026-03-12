Liza Minnelli | 80 anni un memoir e il premio GLAAD

Oggi si celebra il 80° compleanno di Liza Minnelli, icona della musica, del teatro e del cinema. In questa giornata speciale, è stato annunciato il rilascio di un nuovo memoir e il conferimento del premio GLAAD. La cantante e attrice americana ha attraversato quattro decenni di successi e riconoscimenti, consolidando il suo ruolo nel panorama artistico internazionale.

Quattro decadi di musica, teatro e cinema si fondono oggi in un giorno unico per Liza Minnelli, che compie 80 anni proprio in questo giovedì 12 marzo 2026. La leggenda del musical celebra il traguardo con l'uscita mondiale del nuovo memoir Io, Liza, scritto insieme al pianista Michael Feinstein, amico intimo da oltre quarant'anni. L'evento non è solo una ricorrenza personale, ma segna anche il riconoscimento pubblico del suo contributo alla cultura popolare, sancito dal premio alla carriera della GLAAD, l'associazione dedicata alla comunità LGBTQ+ a cui la diva è sempre stata vicina. In questo momento storico, la vita turbolenta e geniale dell'icona viene celebrata attraverso parole scritte e onori ufficiali.