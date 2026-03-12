Liza Minnelli 80 anni di glamour assoluto

Liza Minnelli, cantante e attrice statunitense, compie 80 anni. Conosciuta per il suo stile distintivo, unisce elementi degli anni '70 e '80, creando un look riconoscibile e di grande impatto. La sua carriera si è sviluppata attraverso numerosi spettacoli e riconoscimenti, consolidando il suo ruolo nel mondo dello spettacolo. La sua presenza sul palco è sempre stata caratterizzata da un'eleganza inconfondibile.

Mix perfetto tra il periodo d'oro delle piste da ballo degli anni '70 e il glamour esplosivo degli anni '80, lo stile di Liza Minnelli è leggenda. L'iconica diva americana festeggia 80 anni il 12 marzo con un'autobiografia nuova di zecca e un libro su di lei scritto dall'amico designer Bob Mackie. Il nostro regalo? Una carrellata di suoi look pazzeschi, tra Studio 54, palcoscenici e red carpet +++dropcap Liza Minnelli fa parte dell'esclusivo ed elitario club EGOT composto da soli 25 artisti nel mondo che possono vantare vittorie agli Emmy, ai Grammy, agli Oscar e ai Tony Awards. Genitori famosi da entrambe le parti (forse è superfluo scriverlo, ma suo padre è il regista Vincente Minnelli, sua madre Judy Garland), la leggendaria diva, dal Dna d'artista, compie il 12 marzo 80 anni.