Oggi la Tirreno-Adriatico 2026 prosegue con la tappa in corso, trasmessa in diretta. Dodici corridori si trovano in testa con un vantaggio di circa tre minuti. Tra poche ore, i ciclisti affronteranno la salita del Valico delle Capannelle, che è classificata come Hors Categorie. La gara si sta svolgendo in tempo reale, con aggiornamenti disponibili online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.20 Tra pochi chilometri inizierà la scalata del Valico delle Capannelle, classificato come Hors Categorie. 12.17 130 chilometri alla conclusione. 12.14 L’unico italiano in fuga è Mattia Gaffuri, ancora con 0 vittorie da pro. 12.10 Ora si affronta un tratto in pianura prima del Valico delle Capannelle (12.9 km al 4.5% di pendenza media). 12.07 Terminata la lunga discesa. 12.04 Torna ad essere superiore ai 3? il vantaggio della fuga. 12.01 Diego Pablo Sevilla ha già concluso 552 chilometri in fuga in questa stagione. 11.57 Ricordiamo che momentaneamente Iván García Cortina (Movistar Team) è virtualmente maglia azzurra: 1’32” il suo distacco prima di oggi dalla vetta della classifica. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vantaggio di 3? per i dodici battistrada

A day that promises action and surprises. We won’t be bored today Una giornata che promette spettacolo e colpi di scena. Oggi non ci annoieremo Follow #TirrenoAdriatico Crédit Agricole Italia on Rai ( ) and on Eurosport () - facebook.com facebook

Isaac Del Toro resta leader della Tirreno-Adriatico dopo la Tappa 3 ma dietro il messicano c'è sempre il nostro Giulio Pellizzari #Ciclismo #Cycling #TirrenoAdriatico #DelToro x.com