Alle 10.25 di oggi partirà ufficialmente la tappa di Tirreno-Adriatico 2026, con il via della corsa in diretta. La tappa di oggi, lunga 213 chilometri, collega Tagliacozzo a Martinsicuro e rappresenta la fase centrale della competizione. La partenza è prevista alle 10.25, mentre gli spettatori possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale attraverso la piattaforma dedicata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.21 Il via ufficiale ci sarà alle 10.25. 10.18 Oggi in programma la Tagliacozzo-Martinsicuro di 213 chilometri. Frazione lunga e con un finale che può essere scoppiettante. 10.15 Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della quarta tappa della Tirreno-Adriatico 2026. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa della Tirreno-Adriatico 2026, la Tagliacozzo-Martinsicuro di 213 chilometri. Isaac Del Toro e Giulio Pellizzari sono pronti a sfidarsi per la classifica generale. Il danese Tobias Lund Andresen ha vinto in volata la terza tappa Cortona-Magliano de’ Marsi di 221 chilometri precedendo il belga Arnaud De Lie della Lotto Intermarché e il connazionale Jasper Philipsen della Alpecin-Premier Tech. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tutto pronto per il via

Articoli correlati

LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo torna compattoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12.

Tutto quello che riguarda LIVE Tirreno Adriatico 2026 tappa di...

Temi più discussi: Dove seguire in TV la Tirreno Adriatico 2026; LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Tobias Lund Andersen trionfa sul traguardo di Magliano de’ Marsi, settimo posto per Milan; Dove vedere la Tirreno-Adriatico 2026 in TV e Streaming? Diretta su Rai ed Eurosport/Discovery+; Tirreno-Adriatico: la 3ª tappa Cortona-Magliano De' Marsi di 221 km al danese Andresen.

LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Tobias Lund Andersen trionfa sul traguardo di Magliano de’ Marsi, settimo posto per MilanCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12.25 16.23 Termina qui la DIRETTA LIVE della terza tappa della ... oasport.it

LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Van der Poel batte Del Toro e un pazzesco Pellizzari a San GimignanoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 15.10 LA CLASSIFICA GENERALE 16.09 Termina qui la ... oasport.it

Cities painted in blue Città tinte di azzurro #TirrenoAdriatico @CA_Ita | @YourAbruzzo Regione Abruzzo @FiRA_Abruzzo x.com

Tirreno-Adriatico 2026, Quaglieri: "Festa di sport a Magliano de'Marsi per l'arrivo di tappa" https://www.terremarsicane.it/tirreno-adriatico-2026-quaglieri-festa-di-sport-a-magliano-demarsi-per-larrivo-di-tappa/ #Attualità #MaglianodeiMarsi #Sport #Ultimora #R facebook