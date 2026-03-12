LIVE Tirreno-Adriatico 2026 tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo deve accelerare per recuperare sulla fuga

Durante la tappa di oggi al Tirreno-Adriatico 2026, il gruppo ha iniziato ad aumentare il ritmo per ridurre il vantaggio dei fuggitivi, che al momento mantengono un margine di 2 minuti e 14 secondi. La corsa è in fase di svolgimento e i ciclisti stanno cercando di rimontare sulla fuga. La situazione si sta evolvendo in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:07 Il gruppo guadagna terreno. Il margine dei fuggitivi scende a 2'14". 14:04 Problema meccanico per l'olandese Julius van den Berg della Team Picnic PostNL. 14:01 Diversi movimenti in testa al gruppo. 13.58 Inizia la salita di Castellalto (7.6 km al 4,5% di pendenza media). 13.55 Il vantaggio dei dodici battistrada è ora di 2'50". 13.53 60 chilometri alla conclusione. 13.51 Velocità alta nel gruppo per cercare di colmare il gap dalla fuga. 13.48 In testa al gruppo ci sono UAE Team Emirates XRG e Red Bull Bora Hansgrohe. 13.46 Ricordiamo i dodici in fuga: Ivan Garcia Cortina (Movistar), Tibor Del...