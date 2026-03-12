LIVE Sinner-Tien ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | tra poco l’inizio del quarto di finale

Tra pochi minuti inizia il quarto di finale tra Sinner e Tien all’ATP Indian Wells 2026. L’incontro si svolge sul campo principale e sarà visibile in diretta. Chi uscirà vincitore affronterà in semifinale Zverev, che ha battuto Fils con un punteggio di 6-2, 6-3. La partita è molto attesa dagli appassionati di tennis.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.05 Il vincente di questa sfida troverà in semifinale Zverev, che ha spazzato via Fils con un secco 6-2, 6-3. 21.03 Learner Tien è un talento emergente del tennis mondiale. Un solo precedente contro Sinner: l'italiano si impose 6-2, 6-2 nella finale a Pechino nel 2025. 21.00 La bielorussa Aryna Sabalenka elimina la canadese Victoria Mboko con lo score di 7-6 (0) 6-4 ed approda in semifinale. A breve il match tra l'azzurro Jannik Sinner e lo statunitense Learner Tien. 20.17 La bielorussa Aryna Sabalenka vince il primo set con la canadese Victoria Mboko al tiebreak, vinto per 7-0. Al termine del match, comunque non prima delle 21.