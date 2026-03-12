LIVE Sinner-Tien 6-1 ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | primo set a senso unico in mezz’ora

Al torneo ATP di Indian Wells, il primo set tra Sinner e Tien si è concluso in circa trenta minuti con un punteggio di 6-1 in favore di Sinner. Dopo un primo scambio di risposte, Tien ha risposto con un colpo sul nastro e un altro nel campo di Sinner. La partita prosegue e gli aggiornamenti vengono segnalati in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Risposta di Tien sul nastro e poi nel campo di Sinner. 0-1 In rete il diritto dell'italiano. 40-30 Seconda al corpo, in rete la risposta di Sinner. 30-30 Largo il diritto incrociato dell'americano. 30-15 Doppio fallo di Tien. 30-0 In rete il rovescio lungolinea di Sinner. 15-0 Servizio e diritto di Tien in apertura di secondo set. 6 ace per Sinner, che serve il 65% di prime (15 su 23), ottenendo l'80% dei punti. La resa con la seconda è del 63%. Per Tien solo il 44% dei punti quando serve la prima. 6-1 Serve&volley di Sinner, ma non c'è bisogno di giocare la volée perché la risposta finisce in rete.