LIVE Sinner-Tien 6-1 2-1 ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | arriva il break da 40-0

Durante il match tra Sinner e Tien all’ATP di Indian Wells 2026, Sinner ha conquistato un break da 40-0 portandosi sul 2-1 nel secondo set. Dopo una risposta profonda di Tien, il suo diritto è finito in rete, regalando a Sinner l’opportunità di allungare nel punteggio. La partita è in corso e gli aggiornamenti vengono trasmessi in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Break di Sinner da 40-0. Risposta profonda, poi in rete il diritto di Tien. 40-A Larga la palla corta del n.27. 40-40 Largo il diritto incrociato di Tien. A-40 Tien pesca un diritto lungolinea che l’azzurro non riesce a contenere. 40-40 Risposta vincente di Sinner. Tien l’aveva lasciata convinto che uscisse, invece palla sulla riga. 40-30 Lungo il diritto lungolinea di Tien. 40-15 Doppio fallo. 40-0 Ace esterno di Tien. 30-0 Lunga la risposta di rovescio dell’azzurro. 15-0 Tien solidissimo in difesa, lungo il diritto incrociato del n.2. 1-1 Battuta esterna vincente. Sinner si salva con il servizio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Tien 6-1, 2-1, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: arriva il break da 40-0 Articoli correlati LIVE Sinner-Tien 4-1, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: break di vantaggio da amministrareCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-A Sul nastro il diritto in uscita dal servizio del n. LIVE Sinner-Tien 2-0, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: break immediato dell’italianoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-0 Lungo il diritto incrociato dell’americano. Tutti gli aggiornamenti su LIVE Sinner Tien 6 1 2 1 ATP Indian... Temi più discussi: Sinner Tien all'Atp Indian Wells 2026, dove vedere in tv e streaming; Sinner-Tien, ci si gioca un posto in semifinale: appuntamento alle 21.00; Sinner-Tien oggi a Indian Wells: a che ora e dove vedere il match dei quarti di finale; LIVE Sinner-Shapovalov 6-3 6-2, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: vittoria solida dell’azzurro grazie ad un gran servizio. LIVE Sinner-Tien 6-1, 1-1, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: l’azzurro annulla 2 palle breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Tien solidissimo in difesa, lungo il diritto incrociato del n.2. 1-1 Battuta esterna vincente. Sinner si ... oasport.it Diretta Live Sinner-Tien Indian Wells quarti di finale: Jannik vince il primo set con autoritàf? } (N],??+??Xu000fK~u0014u001d?'s???????X??_?6&u001a??u001e&u0010N?u001f??OgÛ?.*??u0019???@??s?\h? (?f?Y? i v?x\PF???u0015;?q6.8s?u0018?!K??r???z!W?u0002u001eC?u00045??????a?%u001bu0010y?u001c ??\ ... sport.virgilio.it Indian Wells, quarti di finale: Sinner-Tien 6-1 dopo il primo set Indian Wells Tennis Garden Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2026/03/tennis-atp-masters-1000-indian-wells-jannik-sinner-jasmine-paolini-flavi - facebook.com facebook Mezz’ora di battaglia tra Tien e Sinner con l’italiano che sfrutta 2 palle break sulle 3 concesse e mette la firma sul primo set! 6-1 x.com