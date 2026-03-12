LIVE Sinner-Tien 4-1 ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | break di vantaggio da amministrare

Al torneo ATP di Indian Wells 2026, nel match tra Sinner e Tien, l'italiano si è portato avanti con un punteggio di 4-1. Durante il gioco, Sinner ha ottenuto un break di vantaggio e ora cerca di mantenere il vantaggio. Sul punteggio di 40-A, il giocatore italiano ha colpito un diritto in uscita dal servizio che è finito sul nastro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-A Sul nastro il diritto in uscita dal servizio del n.27. 40-40 Stavolta lo scambio si allunga e lo vince Sinner con un diritto lungolinea incisivo che pizzica la riga. A-40 Servizio e rovescio lungolinea di Tien. Si sta giocando sui 2 colpi. 40-40 Battuta vincente al centro. 30-40 In rete il diritto di Tien in uscita dal servizio. 30-30 Servizio e diritto lungolinea di Tien. 15-30 Ottimo passante di rovescio lungolinea di Sinner. 15-15 Sinner si difende bene, largo il diritto incrociato del n.27. 15-0 In rete la risposta di diritto del n.2. 4-1 Battuta vincente al centro. 40-15 Schiaffo al volo non risolutivo di Sinner, ma Tien mette il passante di rovescio in rete. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Tien 4-1, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: break di vantaggio da amministrare Articoli correlati LIVE Sinner-Tien 2-0, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: break immediato dell’italianoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-0 Lungo il diritto incrociato dell’americano. Leggi anche: LIVE Sinner-Tien 0-0, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: si comincia! Una selezione di notizie su LIVE Sinner Tien 4 1 ATP Indian Wells... Temi più discussi: Sinner-Tien, ci si gioca un posto in semifinale: appuntamento alle 21.00; LIVE Sinner-Shapovalov 6-3 6-2, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: vittoria solida dell’azzurro grazie ad un gran servizio; Dove vedere Sinner oggi a Indian Wells in streaming, ai quarti incontra Learner Tien; Sinner Tien all'Atp Indian Wells 2026, dove vedere in tv e streaming. Diretta Live Sinner-Tien Indian Wells quarti di finale: Jannik griffa il break in avvio????2?d.u0010^u0019u0007u0017?G? '??2pu0007?u0012??u0001???hk?u000f??V??i???Oq$1?Nu0001JXV?It?E?E?u0016#e?'_ {???Oqa_?I?t'?????=u000e? (??s7??=*?~Oiu001cP??xc?~?hou000f??a?u001b?u0019???u0017?b=? ... sport.virgilio.it Sinner-Tien oggi a Indian Wells - Il match in direttau0001u000b? { @,,u0004Uu000b}Fu001f?Pu0006u0006??G?a??2>u0015u0015u001eu0007?Q??CM adnkronos.com Indian Wells, quarti di finale: Jannik Sinner in campo contro Learner Tien Indian Wells Tennis Garden Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2026/03/tennis-atp-masters-1000-indian-wells-jannik-sinner-jasmine-p - facebook.com facebook Sinner-Tien diretta: orario, dove vederla (tv e streaming) e precedenti. I quarti di Indian Wells x.com