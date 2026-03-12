LIVE Sinner-Tien 1-0 ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | subito un game ai vantaggi

Al torneo ATP di Indian Wells 2026, la partita tra Sinner e Tien è iniziata con un primo game molto combattuto, concluso con un vantaggio di Sinner. Tien ha aperto con un ace esterno, seguito da un altro ace al centro di Tien, portando il punteggio a 15-0 e poi a A-40. Il match procede in diretta, aggiornando continuamente l’andamento del primo set.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Ace esterno di Tien. 1-0 Ace esterno. A-40 Servizio vincente al centro. 40-40 Tien ribalta l'inerzia dello scambio. Ancora ficcante il rovescio del mancino americano. 40-30 Tien entra nello scambio e fa male con il rovescio incrociato. 40-15 Lunga la risposta di Tien. 30-15 Ace esterno del n.2. 15-15 Tien aggressivo, in rete il passante di rovescio incrociato di Sinner. 15-0 Largo il diritto incrociato di Tien. Inizia la partita con Sinner in battuta. 21.18 Inizia la fase di riscaldamento. 21.16 Giocatori in campo. 21.12 Il giudice di sedia sarà il francese Renaud Lichtenstein. 21.09 Tien è un giocatore che tende a togliere il tempo, solido sia di diritto sia di rovescio.