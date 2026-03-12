LIVE Sci alpino Gigante femminile Mondiali juniores 2026 in DIRETTA | Italia davanti quando ne mancano 5

Durante il gigante femminile ai Mondiali juniores 2026, l’Italia si trova in testa con tre atlete ancora in gara, mentre mancano cinque discese al termine della competizione. Attualmente, due sciatori svizzeri e un’italiana sono in corsa, con la leader temporanea Elizabeth Bocock che ha superato Tatum Bieler. La questione del podio si definisce con le ultime due concorrenti ancora in gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:10 Ne mancano tre, due Svizzere ed una italiana! 14:09 Dietro Rowekamp!!! Ancora una e sarà podio sicuro per l’Italia!! Rowekamp 14:08 Elizabeth Bocock come da pronostico scalza dalla lunghissima leadership una grande Tatum Bieler. Solo 34 centesimi di margine per laUSA. 14:07 Peccato per Giorgia, ne mancano 5 e Bieler è davanti! AAAAH errore proprio prima del piano per Collomb che butta via la manche! Solo nona la valdostana. 14:05 Cornelia Oehlund sbaglia quando stava per andare davanti a tutte! Ora Collomb!!! 14:04 Shaienne Zehnder fa una buona seconda manche a conferma del buono che di lei si dice. 🔗 Leggi su Oasport.it

