Oggi si svolge lo slalom gigante femminile dei Mondiali juniores di Narvik, in Norvegia. Tra le atlete in gara c’è Anna Trocker, un’aspirante promessa del settore proveniente dall’Alto Adige. La competizione viene trasmessa in diretta e permette di seguire le azioni delle giovani atlete sul ghiaccio norvegese. La gara rappresenta un momento importante per le ragazze coinvolte e si svolge in un clima di attesa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE attesissima dello Slalom Gigante dei Mondiali Juniores di Narvik (NOR) che vede la giovane e promettente altoatesina Anna Trocker al via con importanti velleità. Quest’ultima ha dato l’impressione di essere pronta anche per il piano di sopra, rappresentato dalla Coppa del Mondo. Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, Trocker ha conquistato il primo piazzamento nella top 10, seppur nella Team Combined, ma dando comunque l’impressione di possedere una maturità che potrebbe portarla a bruciare ancor di più le tappe di avvicinamento al massimo circuito. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante femminile Mondiali juniores 2026 in DIRETTA: Anna Trocker osservata speciale

Articoli correlati

LIVE Sci alpino, Gigante femminile Mondiali juniores 2026 in DIRETTA: Anna Trocker punta in altoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE attesissima dello Slalom Gigante dei Mondiali...

LIVE Sci alpino, Gigante Nor-Am Tremblant 2026 in DIRETTA: Anna Trocker davanti a tutte19:10 Si chiude qui la Diretta LIVE dello slalom gigante di Mount Tremblant (CAN) che incorona Anna Trocker.

Una selezione di notizie su Anna Trocker

Temi più discussi: LIVE Sci alpino, Gigante femminile Mondiali juniores 2026 in DIRETTA: Anna Trocker punta in alto; Quando parte Anna Trocker del gigante dei Mondiali juniores 2026? Orario, n. di pettorale, tv; LIVE Sci alpino, Discesa maschile Mondiali juniores 2026 in DIRETTA: Broglio guida il plotone azzurro; Dove si vedranno in tv e streaming i Mondiali juniores 2026 di sci alpino? La guida completa.

Quando parte Anna Trocker del gigante dei Mondiali juniores 2026? Orario, n. di pettorale, tvAnna Trocker sarà tra le grandi pretendenti alle medaglie nel gigante dei Mondiali juniores di sci alpino, che andrà in scena giovedì 12 marzo sulle nevi ... oasport.it

Ludovica Righi ed Anna Trocker regalano la prima medaglia all’Italia ai Mondiali Juniores di sci alpinoLa combinata a squadre femminile dei Mondiali Juniores di Narvik si tinge d'azzurro. Una fenomenale Anna Trocker regala spettacolo nella manche di slalom ... oasport.it

Ludovica Righi e Anna Trocker vincono la medaglia d’argento nel team combine ai Mondiali Junior di Narvik. L’oro alle francesi Emy Charbonier che aveva vinto il superG e Ilona Charbotel. Anna aveva preso il testimone partendo dal sesto posto ottenuto da L - facebook.com facebook