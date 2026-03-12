In diretta dalla corsa Parigi-Nizza 2026, si segnalano otto corridori in fuga a circa 90 chilometri dal traguardo. Poco prima dell'inizio della discesa di circa 8 km, che condurrà a un tratto di 20 km di pianura, si registra il ritiro di un ciclista tra i favoriti. La corsa continua con questi sviluppi in vista della fase finale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:49 Sta per iniziare la veloce discesa di circa 8 km che porterà la corsa lungo il tratto di 20 km di pianura che precede la fase decisiva della tappa. 14:45 80 km all’arrivo ad andatura che continua ad essere elevatissima. 14:42 Inoltre nel drappello di testa figurano corridori quali Campenaerts, Milesi e Tarling capaci di generare altissime velocità nel tratto di pianura che verrà affrontato tra qualche km. 14:39 Sarà difficile rientrare per il gruppo maglia gialla. Uomini di Jonas Vingegaard che non hanno interesse nello sprecare energie per l’eventuale aggancio. Il meglio piazzato in classifica tra i fuggitivi è il francese Cavagna, che paga oltre 15 minuti al leader della generale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: otto in fuga ai -90 km, ritiro per Gaudu

Articoli correlati

Leggi anche: LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: due corridori in fuga dopo 40 km

Leggi anche: LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 85 km al termine, sei corridori in fuga

Altri aggiornamenti su LIVE Parigi Nizza 2026 tappa di oggi in...

Temi più discussi: LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Lamperti si prende la volata e la prima maglia gialla; Parigi-Nizza 2026 in TV, orari del percorso e dove vederla in diretta e streaming: i favoriti; Dove seguire la Parigi-Nizza 2026 in TV e streaming? Diretta solo Eurosport e Discovery; Parigi-Nizza 2026, Vingegaard al debutto stagionale: dove vederla in tv e streaming.

LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: cinque in fuga dopo 100 km, ritiro per GauduCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:28 Circa 30 km vallonati da affrontare dopo Côte de Trèves prima di una veloce discesa che ci proietterà nel ... oasport.it

LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Kanter la spunta con una volata lunghissimaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 12.40 17:27 Si chiude qui la nostra DIRETTA ... oasport.it

Prosegue la Parigi-Nizza: oggi la quinta tappa della Corsa del Sole Segui la corsa LIVE su discovery+ e HBO Max - facebook.com facebook

Prosegue la Parigi-Nizza: oggi la quinta tappa della Corsa del Sole Segui la corsa LIVE su @discoveryplusIT e @hbomax #EurosportCICLISMO x.com